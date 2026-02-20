Graduatorie GPS 2026 28 | specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio Il Ministero ci spiega perché

Il Ministero ha annunciato che le graduatorie GPS 202628, relative alle supplenze, assegnano lo stesso punteggio sia per chi ha conseguito la specializzazione TFA sostegno sia per chi ha completato il percorso Indire. La decisione si basa su criteri di valutazione uniformi, che hanno portato a una parità di punteggio tra i due percorsi. La pubblicazione delle tabelle con i titoli ufficiali è avvenuta nelle ultime ore, offrendo chiarezza ai docenti in attesa.

