Dolzago motocicletta si scontra con automobile | ferite due persone

Nel pomeriggio di domenica a Dolzago, sulla strada Provinciale 51, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dai soccorritori. I Carabinieri della compagnia di Merate stanno conducendo le verifiche per ricostruire la dinamica dello scontro.

Scontro nel primo pomeriggio di domenica sulla SP51, in due finiscono in ospedale. Ingente dispiegamento di mezzi di soccorso Grande paura nel pomeriggio di domenica a Dolzago sulla strada Provinciale 51. Un'auto e una motocicletta si sono scontrate, con dinamiche dello schianto ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Merate intervenuti sul posto. La chiamata al numero unico per l'emergenza 112 è scattata intorno alle 15.20: sul posto la centrale operativa Soreu Laghi ha inviato le ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini e della Croce Bianca di Merate, con l'appoggio di un'automedica e di un'autoinfermieristica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Dolzago, motocicletta si scontra con automobile: ferite due persone Articoli correlati Leggi anche: Venezia, battello fuori controllo si scontra con due gondole e una barca: quattro persone in acqua. Le immagini Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma: morto un uomo, due feritiUn uomo è morto il pomeriggio di venerdì 13 marzo a causa di un incidente avvenuto in via Fosso dell'Osa a Roma, all'incrocio con via Filetto. Approfondimenti e contenuti su Dolzago motocicletta si scontra con... Dolzago: violento scontro tra veicoli lungo la SP51Grave sinistro poco dopo le 15 di oggi pomeriggio lungo la SP51 a Dolzago, nei pressi della stazione di servizio Q8, ... casateonline.it Dolzago. Paura per uno scontro tra un’auto e una moto sulla Sp51Brutto incidente poco dopo le 15 di oggi, domenica Coinvolte due persone, una di 46 e l’altra di 51 anni DOLZAGO – Brutto incidente poco dopo le 15 di oggi, domenica 29 marzo, lungo la Strada Provinci ... msn.com