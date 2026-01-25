Unieuro doccia gelata nello scontro diretto di Milano | 99-81

Nel match di Milano, la Pallacanestro 2.015 Forlì è uscita sconfitta con il punteggio di 99-81 contro Urania. La partita si è rivelata difficile per la squadra ospite, che ha incontrato notevoli ostacoli sul parquet del PalaLido. Un risultato importante nel contesto del campionato, che evidenzia le sfide e le dinamiche di questa fase della stagione.

Forlì, 25 gennaio 2026 – Doccia gelata per Forlì al PalaLido. La Pallacanestro 2.015 crolla nello scontro diretto di Milano, finendo al tappeto per 99-81 contro l’Urania. Un passo falso che pesa parecchio in chiave classifica, perché i biancorossi sono stati raggiunti dagli stessi meneghini (che hanno pure ribaltato la differenza canestri) e da Ruvo di Puglia. L’Unieuro parte bene (9-13), ma i padroni di casa salgono presto d’intensità e siglano presto il sorpasso, fino al 25-19 del 10’. Milano tiene in pugno l’inerzia e il punteggio anche per tutta la seconda frazione, trovando in D’Almeida un importante punto di riferimento (35-29) e quindi, con un break di 7-0, centrando la doppia cifra di vantaggio (42-32). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

