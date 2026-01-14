Bomba della Seconda Guerra Mondiale ad Asciano | concluse le operazioni di bonifica

Sono terminate questa mattina le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato in via delle Casette, all’interno dell’Area Naturalistica Monte Castellare ad Asciano. L’intervento ha coinvolto le autorità competenti e si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza, garantendo la tutela dell’ambiente e delle persone. La conclusione di questa operazione rappresenta un importante passo nella gestione dei rischi legati ai residuati bellici del passato.

Si sono concluse questa mattina le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto lungo via delle Casette, all'interno dell'Area Naturalistica Monte Castellare, nella frazione di Asciano.Il residuato bellico, individuato nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, è stato immediatamente.

