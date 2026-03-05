Brenda Lodigiani e Stefano De Martino il bacio in TV e la foto insieme | la verità sul loro rapporto

Recentemente circolano voci secondo cui Brenda Lodigiani e Stefano De Martino sarebbero una coppia. La notizia è alimentata da un bacio in TV e da una foto scattata recentemente che li ritrae insieme. Nessun altro dettaglio è stato confermato o smentito, e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

"Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono una coppia": è questa l'indiscrezione che sta serpeggiando in queste ore. Ma c'è davvero del tenero tra i due? Fanpage.it ha fatto chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Step, Brenda Lodigiani bacia Stefano De Martino all'improvviso ma non sembra un gioco: "Lui è troppo disinvolto"Nella puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda ieri, la prima dopo la pausa stagionale, un momento ha catturato più di tutti...

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales stanno insieme? Ora parlano loro e svelano la veritàNegli ultimi giorni il mondo del gossip si è acceso intorno a un nuovo sospetto sentimentale: quello che vedrebbe Stefano De Martino e Rocio Munoz...

Approfondimenti e contenuti su Brenda Lodigiani.

Temi più discussi: Stefano De Martino e Brenda Lodigiani a braccetto a spasso per le vie di Roma. Cosa c'è dietro?; Stefano De Martino romantico, la sorpresa speciale alle donne del suo staff: Bentornata, lo rivela Mariasole Pollio; Stasera tutto è possibile, top e flop: Il bacio con Brenda Lodigiani, l'intrusione di Gerry Scotti lo show troppo napoletano e la...; Stasera tutto è possibile, Lorella Cuccarini e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del 4 marzo.

Stasera tutto è possibile, top e flop: Il bacio con Brenda Lodigiani, l'intrusione di Gerry Scotti lo show «troppo napoletano» e la quota del NordStefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è possibile. Dopo il finale della scorsa stagione in lacrime – che aveva fatto pensare a un possibile addio – il ... leggo.it

Step, Brenda Lodigiani bacia Stefano De Martino all'improvviso ma non sembra un gioco: Lui è troppo disinvoltoNella puntata di Stasera tutto è possibile andata in onda ieri, la prima dopo la pausa stagionale, un momento ha catturato più di tutti l’attenzione del pubblico. Si tratta di una gag (almeno all' ... today.it

Gli ospiti della 1ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Giocheranno col cast fisso, composto da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Da mercoledì x.com

Stefano De Martino è il conduttore del momento. Eccolo nella notte in affascinante compagnia: lei è l'attrice Brenda Lodigiani. Tutte le immagini le trovate in esclusiva sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settimana. #divaedonnasettimanale #divaed - facebook.com facebook