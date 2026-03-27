Dopo le foto scattate durante un concerto a Milano, che avevano suscitato speculazioni sulla natura del suo rapporto con un noto personaggio televisivo, Brenda Lodigiani ha pubblicato un messaggio in cui ha spiegato la sua posizione. La sua dichiarazione arriva a poche ore dalla diffusione delle immagini, mettendo fine alle voci di gossip che circolavano nelle ultime settimane.

Dopo le immagini dal concerto di Rosalía a Milano che avevano acceso il gossip, arriva il primo chiarimento diretto di Brenda Lodigiani sul suo rapporto con Stefano De Martino. L’attrice ha spiegato che lei e Stefano sono solo amici – con buona pace di chi ipotizza che ci sia qualcosa. A rompere il silenzio è stata lei stessa durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di GialappaShow a Milano. Nei giorni scorsi, come avevamo raccontato, le foto dei due insieme al concerto avevano alimentato le voci su un possibile flirt, finite rapidamente al centro delle conversazioni sui social. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani La risposta di Brenda Lodigiani è stata diretta, senza lasciare spazio a libere interpretazioni: “ Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Amicizia o amore? Brenda Lodigiani mette fine al gossip su Stefano De Martino

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