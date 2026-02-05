remigrazione cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare

La proposta di legge di iniziativa popolare Remigrazione e Riconquista ha superato le 50 mila firme sulla piattaforma del ministero della Giustizia. Ora può essere presentata in Parlamento, anche se la conferenza stampa prevista è stata annullata a causa delle proteste delle opposizioni. La proposta, quindi, passa dalla fase di raccolta firme a quella di dibattito ufficiale.

La proposta di legge di iniziativa popolare Remigrazione e Riconquista, che avrebbe dovuto essere illustrata alla Camera prima che la conferenza stampa venisse annullata a causa delle proteste delle opposizioni, ha superato, sulla piattaforma del ministero della Giustizia, le 50 mila firme necessarie per poter essere presentata in Parlamento. Il testo, composto da 24 articoli suddivisi in sei capi, interviene in modo ampio su immigrazione, cittadinanza, politiche demografiche e sicurezza. Ecco cosa prevede. Dalle espulsioni ai rimpatri fino all’abolizione della protezione speciale. La proposta contiene misure più incisive di contrasto all’immigrazione irregolare, al traffico di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo, attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali e patrimoniali, il potenziamento delle espulsioni e dei rimpatri e specifiche disposizioni per stranieri condannati per reati gravi, inclusa la revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione nei casi previsti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La sinistra prova a bloccare una proposta di legge popolare sulla remigrazione alla Camera.

È stata presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare

