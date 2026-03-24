Consumare cannabis nell’età dell’adolescenza aumenta del doppio il rischio di andare incontro a disturbi psicotici entro i 26 anni. Sono le conclusioni di uno studio, pubblicato di recente, che confermano alcune indicazioni già emerse in passato. Ad aumentare le preoccupazioni degli esperti è anche il fatto che oggi il principio attivo (Thc) è maggiore del 30%, rispetto a una concentrazione del 4-5% dei primi anni 2000, secondo quanto indicato dall’ultima Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. La cannabis raddoppia i rischi per gli adolescenti. Nonostante sia ancora classificata come “droga leggera”, la cannabis produce dei danni di tipo psichiatrico anche potenzialmente molto gravi, specie se consumata nella fascia di età compresa tra i 13 ei 17 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La cannabis aumenta il rischio di psicosi negli adolescenti. Cosa dice il nuovo studio

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