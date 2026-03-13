Annalisa ha presentato il suo nuovo singolo “Canzone estiva” insieme al video musicale diretto da Giulio Rosati. In un’intervista, ha detto di sentirsi spesso sola, sottolineando il peso di una grande responsabilità che deriva dalle aspettative di molte persone. La cantante ha pubblicato il brano e il relativo videoclip, che sono disponibili da poco tempo.

Annalisa ha lanciato il nuovo singolo “Canzone estiva ”, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati. Tra i versi del brano: “ E non cambiare discorso. Se mi chiedi come sto Sei un maledetto elettrochoc e poi una botta di autostima. Magari stavo meglio prima della tua pazza nostalgia. Andate in pace e così sia. Mi vuoi più suora o pornodiva? Questa non è una canzone estiva “. Ad aprile la cantante torna sui palchi dei principali palasport d’Italia con il Capitolo II del tour Ma noi siamo fuoco. “A me piace stare sola. Una delle cose che mi piace di piu? fare. Dicevo dello stare sul divano. – ha confessato l’artista a Venerdì di La Repubblica – Mi piace anche non fare niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annalisa: “Capita che mi senta sola. Di fronte a tante persone che si aspettano molto da te, scatta un enorme senso di responsabilità che mi pesa sulle spalle”

