Leolandia assume Giovani al centro tra formazione e flessibilità

Leolandia ricerca nuovi collaboratori, offrendo opportunità di formazione e flessibilità. In un contesto lavorativo in evoluzione, l'azienda si impegna a creare un ambiente stabile e qualificante, volto a favorire la crescita professionale dei giovani. Un’opportunità concreta per chi desidera inserirsi in un settore dinamico, con un approccio orientato allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione delle risorse umane.

In un mercato del lavoro che cambia pelle, Leolandia rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un’offerta occupazionale strutturata, qualificante, orientata alla crescita professionale delle persone. Un approccio che pone un’attenzione particolare alle giovani generazioni, attraverso percorsi di inserimento nel mondo del lavoro in grado di valorizzare attitudini e progettualità individuali. In vista dall’apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, in largo anticipo rispetto agli altri parchi a tema, Leolandia prevede l’inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leolandia assume. Giovani al centro tra formazione e flessibilità Leggi anche: Leolandia assume: 150 opportunità Leggi anche: Centro di formazione professionale: Zingonia ora punta sui giovani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Leolandia assume. Giovani al centro tra formazione e flessibilità; Lavorare a Leolandia, 150 assunzioni nel parco divertimenti alle porte di Milano: come candidarsi; LEOLANDIA apre le selezioni per la stagione 2026, focus sui giovani. Leolandia assume. Giovani al centro tra formazione e flessibilità - In un mercato del lavoro che cambia pelle, Leolandia rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un’offerta occupazionale strutturata, ... msn.com

Leolandia assume: 150 posti di lavoro per la prossima stagione - Per l’intera stagione, il parco di divertimenti prevede l’inserimento di oltre 150 persone, suddivise in sei macroaree: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing ... bergamo.corriere.it

Leolandia assume: 150 opportunità - Leolandia, il parco divertimenti per bambini e famiglie di Capriate San Gervasio (Bergamo), aprirà il 14 febbraio. msn.com

Leolandia, il parco divertimenti per bambini e famiglie di Capriate San Gervasio (Bergamo), aprirà il 14 febbraio. Per l’intera stagione... facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.