Rimossi i vecchi binari | al via i lavori della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano

Sono iniziati i lavori per la nuova metrotranvia che collegherà Limbiate a Milano, migliorando le connessioni tra la Brianza e la Città Metropolitana. La progettazione mira a favorire trasporti più efficienti e sostenibili, rafforzando i collegamenti tra Monza, la Brianza e il capoluogo lombardo. Questo intervento, in fase di realizzazione, rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona.

Monza e la Brianza sempre più vicine a Milano e alla Città Metropolitana. In attesa dell’arrivo della M5 nel capoluogo (con 7 fermate e con il capolinea al Polo Istituzionale), sono già partiti i lavori per collegare Limbiate con Milano, attraverso la metrotranvia. In queste settimane sono già. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

