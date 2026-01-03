Rimossi i vecchi binari | al via i lavori della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano

Sono iniziati i lavori per la nuova metrotranvia che collegherà Limbiate a Milano, migliorando le connessioni tra la Brianza e la Città Metropolitana. La progettazione mira a favorire trasporti più efficienti e sostenibili, rafforzando i collegamenti tra Monza, la Brianza e il capoluogo lombardo. Questo intervento, in fase di realizzazione, rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona.

Monza e la Brianza sempre più vicine a Milano e alla Città Metropolitana. In attesa dell’arrivo della M5 nel capoluogo (con 7 fermate e con il capolinea al Polo Istituzionale), sono già partiti i lavori per collegare Limbiate con Milano, attraverso la metrotranvia. In queste settimane sono già. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Rimossi i vecchi binari: al via i lavori della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano Leggi anche: Metrotranvia Milano-Limbiate: al via i lavori di riqualificazione Leggi anche: La nuova linea della Comasina. Addio ai vecchi binari del tram Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rimossi i vecchi binari: al via i lavori della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano - Mentre si attende il via libera per la M5 a Monza, nel frattempo sono partiti i lavori della metrotranvia fino a Milano Comasina ... monzatoday.it

Tram, binari subito rimossi: "Dislivello con la strada" - Dopo le strisce blu zigzagate attorno alle auto da rifare in Andrea Costa, ecco i binari del tram appena posati e subito da risistemare in via Riva di Reno. ilrestodelcarlino.it

Il nuovo tram della Comasina: ora si inizia a fare sul serio. Via i vecchi binari, lavori di notte - Limbiate (Monza e Brianza) – Tram della Comasina, si comincia a fare sul serio: lavori notturni per rimuovere i vecchi binari come primo passo per avviare i cantieri di costruzione della nuova linea. ilgiorno.it

Sono giunti al termine, dopo poco più di due mesi di lavori, gli interventi di rifacimento del parco giochi di Villa Musenga che riaprirà al pubblico nei prossimi giorni. Come annunciato, i vecchi giochi, ormai non più agibili, sono stati rimossi; la precedente pavim - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.