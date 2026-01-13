A Desio, i vecchi binari vengono rimossi con due anni di anticipo rispetto ai programmi iniziali. La vicenda ha suscitato opinioni contrastanti tra maggioranza e minoranza, riflettendo le diverse prospettive sulla modernizzazione della linea Milano-Desio-Seregno. Mentre il sindaco Carlo Moscatelli considera l’intervento un risultato positivo, la Lega esprime scetticismo riguardo alle reali prospettive del progetto.

Maggioranza e minoranza come i binari del tram: corrono paralleli, ma non si incontrano mai. Anche le ultime novità sui lavori della linea Milano-Desio-Seregno dividono le due fazioni: un successo secondo il sindaco Carlo Moscatelli, un annuncio senza concretezza per la Lega. A fare discutere, questa volta, è la rimozione dei vecchi binari. Quelli della linea ormai dismessa da tempo, che attraversano il centro della città e che, secondo gli accordi originari, avrebbero dovuto essere tolti prima dell’avvio di altri lavori. A tutt’oggi si può vedere che non è andata così. Anzi, nel tempo si è perfino detto che questo sarebbe stato l’ultimo intervento del maxi cantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio dice addio ai vecchi binari. L’intervento con 2 anni di anticipo

Metrotranvia Milano-Seregno: a Desio addio ai vecchi binari con due anni di anticipo; Anche Saronno dice addio a Don Piergiorgio Solbiati.

