Scandone–Marigliano orgoglio e riscatto in palio

La partita tra Scandone Avellino e Promobasket Marigliano, valida per la quattordicesima giornata di Serie B Interregionale, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Dopo periodi difficili, questa sfida offre l’opportunità di riscatto e di consolidamento dei rispettivi obiettivi nel campionato. Un incontro che mette in evidenza la volontà di reagire e di migliorare, con attenzione alle dinamiche competitive in corso.

Sfida delicata e ricca di significati quella che vedrà opposte la Scandone Avellino e la Promobasket Marigliano, nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale; due squadre chiamate a reagire dopo settimane complesse sotto il profilo dei risultati e degli equilibri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

