Un altro incidente ferroviario in Spagna treno deraglia in Catalogna | almeno 20 feriti 5 gravi

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, in Spagna, con almeno 20 persone ferite e cinque in condizioni gravi. Dopo il recente disastro in Andalusia, questo episodio evidenzia ancora una volta le criticità del sistema ferroviario nel paese. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e adottando misure per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Barcellona, 20 gennaio 2025 – Le ferrovie spagnole senza pace. Due giorni dopo il disastro in Andalusia, c’è stato un altro deragliamento, stavolta in Catalogna. È successo stasera, vicino Gelida. Venti persone sono rimaste ferite e 5 sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riportano i media iberici, un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno. Una prima ipotesi sulle cause tira in ballo il maltempo e le forti piogge che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Altro incidente ferroviario in Spagna in Catalogna, muro di contenimento cede e travolge treno: diversi feriti

Incidente ferroviario, treno deraglia: decine di morti e feriti

Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari

L'incidente ferroviario in Spagna rischia di diventare un'emergenza anche sul piano psicologico

Incidente ferroviario vicino Barcellona, almeno 20 feriti: cinque in gravi condizioni

