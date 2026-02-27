Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo | un morto e almeno 25 feriti alcuni sono gravi Arrivava ad altissima velocità

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha causato un morto e almeno 25 feriti, alcuni in condizioni gravi. Le autorità riferiscono che il mezzo arrivava a velocità elevata al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenute le squadre di emergenza e le forze dell’ordine.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. Ma, appunto, era troppo veloce. Ha deragliato ed è andato a sbattere contro il palazzo sull’angolo, abbattendo il semaforo e sfondando la vetrina di un ristorante. Una persona è morta e almeno altre 20 sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

