Derby auto sulla folla della movida | almeno 20 feriti alcuni gravi Indaga l’antiterrorismo

Nella serata di sabato 28 marzo 2026, a Derby, nel Regno Unito, un'auto ha investito un gruppo di persone nella zona della movida, causando almeno 20 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Le autorità sono intervenute immediatamente e hanno aperto un'indagine, con il supporto delle unità antiterrorismo, per chiarire le cause dell'incidente. La polizia ha bloccato l'area e sta ascoltando testimoni.

La città di Derby, nel cuore del Regno Unito, è stata scossa da un drammatico evento di cronaca nella serata di sabato 28 marzo 2026. Un’automobile, identificata come una Suzuki Swift di colore nero, è piombata a forte velocità sulla folla nella zona centrale di Friar Gate, un’area solitamente frequentata per la vita notturna e il tempo libero. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 21:30, scatenando immediatamente il panico tra i passanti e richiedendo l’intervento massiccio dei servizi di emergenza. La polizia del Derbyshire ha confermato che sette persone sono rimaste ferite a causa della carambola del veicolo, che ha travolto i pedoni prima di terminare la sua corsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni gravi. Indaga l’antiterrorismo Articoli correlati Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni graviLa cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito. Auto sulla folla della movida di Derby in Inghilterra, decine di feriti gravi: arrestato il conducenteUna notte di terrore ha sconvolto il centro di Derby, in Inghilterra, dove sabato 28 marzo un’auto è piombata ad alta velocità sui pedoni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Derby auto sulla folla della movida... Temi più discussi: Terrore in Inghilterra, auto sulla folla della movida di Derby: almeno 20 feriti, alcuni gravi; Crans-Montana, pm italiani a Sion in missione per esame degli atti d'inchiesta: cosa cercheranno nei documenti; Morta di meningite a 18 anni in Inghilterra, il papà: Portata via dalla malattia in meno di 12 ore; Atlete transgender e intersessuali come Imane Khelif fuori dai Giochi, obbligo test genetici al CIO dal 2028. In auto sulla folla a Derby, sabato sera di paura in GbNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch Auto sulla folla della movida di Derby in Inghilterra, decine di feriti gravi: arrestato il conducenteAuto sulla folla a Derby in Inghilterra: 20 feriti in Friar Gate. Arrestato un 30enne su una Suzuki Swift nera. Esclusa la pista terrorismo ... virgilio.it Serie D Il derby del 29° turno del Girone G è del Monastir: Olbia superata grazie alla punizione dell'ex Simone Pinna - facebook.com facebook Tutti pazzi per Sandro Tonali: sogno Manchester United e idea City, derby da 100 milioni x.com