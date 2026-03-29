Nella zona di Friar Gate, a Derby in Inghilterra, un'auto ha investito decine di persone durante la movida, causando almeno 20 feriti gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 23, con la vettura che ha travolto i passanti. Un uomo di 30 anni è stato arrestato sul posto, alla guida di una Suzuki Swift nera. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

Una notte di terrore ha sconvolto il centro di Derby, in Inghilterra, dove sabato 28 marzo un’auto è piombata ad alta velocità sui pedoni. Il bilancio provvisorio parla di circa 20 feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni negli ospedali della contea. I testimoni oculari, ancora sotto shock, hanno descritto scene di panico totale lungo Friar Gate, parlando apertamente di un “macello” tra la folla che affollava i locali del centro storico. Auto sulla folla a Derby in Inghilterra Come riporta Repubblica, l’episodio si è verificato intorno alle 21:30, in un orario di punta per la movida locale. La zona di Friar Gate, nota per la presenza di numerosi pub e bar frequentati soprattutto da studenti e giovani, era particolarmente affollata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla della movida di Derby in Inghilterra, decine di feriti gravi: arrestato il conducente

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