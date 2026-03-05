Addio a Lanfredo Castelletti storico direttore dei Musei civici di Como

A Como si piangono le scomparse di Lanfredo Castelletti, che si è spento a 83 anni. Archeologo, archeobiologo e studioso riconosciuto a livello internazionale, ha ricoperto per molti anni il ruolo di direttore dei Musei civici della città. La sua figura ha segnato profondamente il panorama culturale locale e la comunità si stringe intorno al suo ricordo.

Como perde una figura di riferimento della propria vita culturale. È morto a 83 anni Lanfredo Castelletti, archeologo, archeobiologo e studioso di fama internazionale, per molti anni direttore dei musei civici della città. Le esequie saranno celebrate sabato 7 marzo alle ore 15 nella chiesa di Sant’Agata a Como. La recita del rosario è prevista alle 14.30. La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo culturale comasco. I Musei civici di Como lo ricordano con parole di grande stima e affetto: “Rimarrà un punto di riferimento importante per tutti noi. La sua dedizione, professionalità ed umanità continueranno a vivere nei musei e in ognuno di noi”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

