Ai Musei Civici di Palazzo Farnese arriva Dogs & Museum Road Show 2026 di Bauadvisor

Approderà a Piacenza domenica 22 febbraio, dalle ore 11,30 alle 16,30 ai Musei Civici di Palazzo Farnese, il primo "Giro d’Italia" dedicato al Pet-turismo culturale e al nuovo servizio di Dog Sitting per musei, mostre, aree archeologiche e monumentali realizzato da Bauadvisor, attivo in 56 città italiane e 285 sedi museali. Il tour in corso, "Dogs & Museum Road Show 2026", è partito il 12 gennaio 2025 e ha già visto percorrere, dagli organizzatori, 3894 chilometri, con l’obiettivo di presentare l’innovativa attività di supporto ai proprietari di cani che, nei loro itinerari turistici alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del Paese, vogliano portare con sé i loro amici e quattro zampe e poterli affidare serenamente a qualcuno per una passeggiata all’aria aperta, mentre la famiglia visita spazi storici ed esposizioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Il teatro incontra la storia: ai Musei Civici l'ultimo atto della Saga Farnese

Maxi rincaro ai Musei civici di Venezia: visitare Palazzo Ducale ora costa 35 euroA partire da gennaio 2026, il prezzo del biglietto per i Musei civici di Venezia è stato aggiornato a 35 euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.