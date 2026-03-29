Denise Pipitone Piera Maggio riaccende la speranza | ‘C’è una nuova pista dall’estero’

Piera Maggio ha annunciato di aver ricevuto una nuova segnalazione proveniente dall’estero riguardante la scomparsa di Denise Pipitone. La donna ha dichiarato di aver ricevuto indicazioni che potrebbero portare a una svolta nel caso, riaccendendo così l’attenzione su questa vicenda che va avanti da ventidue anni. La segnalazione sarà verificata dalle autorità competenti.

Denise Pipitone, perché questa nuova segnalazione riaccende tutto?. Ventidue anni. Un tempo che per molti significherebbe resa, silenzio, archivio. Ma non per Piera Maggio. Non per una madre che continua a cercare sua figlia Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 e mai ritrovata. E proprio quando il tempo sembra aver sedimentato tutto, arriva una nuova segnalazione. Dall’estero. Con immagini che, secondo quanto raccontato, meritano attenzione. Non una semplice voce, ma qualcosa che — almeno questa volta — potrebbe richiedere verifiche più approfondite. “Alcune immagini vanno approfondite”: cosa ha detto Piera Maggio. Durante la trasmissione Verissimo del 29 marzo, Piera Maggio ha scelto parole misurate, ma significative. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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