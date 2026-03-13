denise pipitone piera maggio contro criminologa delfino pesce dopo la teoria sul testimone importantissimo

Una presunta nuova testimonianza sulla scomparsa di Denise Pipitone sta riaccendendo l'attenzione sul caso. Piera Maggio, madre della ragazza, ha contestato le dichiarazioni della criminologa Delfino Pesce, che ha definito il testimone coinvolto come “importantissimo”. La questione riguarda le affermazioni fatte in merito all’identità e al ruolo di alcune persone ascoltate nel corso delle indagini.

Un testimone importantissimo mai sentito. Questa sarebbe la novità, dopo oltre venti anni, sulla scomparsa di Denise Pipitone. Le nuove informazioni arrivano da la criminologa Antonella Delfino Pesce. “C’è un testimone importante, importantissimo, che mai, e sottolineo mai, è stato sentito in oltre venti anni di indagini”, queste le sue parole. Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha replicato chiedendo rispetto: “Oggi molti sconosciuti si sentono liberi di oltrepassare il limite”. Le parole della criminologa sul caso di Denise Pipitone Il testimone mai sentito La risposta della mamma di Denise Pipitone Le parole della criminologa sul caso di Denise Pipitone Antonella Delfino Pesce ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha spiegato di volere un confronto con i magistrati di Marsala. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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