Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha affidato il suo caso all'ex poliziotto Armando Palmegiani, noto per aver lavorato come consulente di parte. Palmegiani, professionista con un passato nelle forze dell'ordine, è stato indicato dalla madre di Denise come figura di riferimento per le indagini. La scelta è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le ragioni specifiche di questa decisione.

Piera Maggio sceglie Armando Palmegiani come consulente per il caso della figlia scomparsa Denise Pipitone. Ex commissario capo della Scientifica, con oltre 30 anni di esperienza, ha lavorato su casi complessi come Garlasco e Marta Russo, e di recente è diventato consulente di Andrea Sempio. Disponibile al confronto su nuove piste, punta a fare chiarezza su un’indagine storicamente colma di dubbi. Piera Maggio sceglie il consulente di Sempio Novità sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara nel Vallo nel 2004. La madre Piera Maggio ha deciso di affidarsi all’esperienza di Armando Palmegiani, l’ex commissario capo della Polizia di Stato impegnato in numerosi casi complessi, come quello di Garlasco, per il quale è divenuto consulente di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piera Maggio madre di Denise Pipitone sceglie Armando Palmegiani, chi è l'ex poliziotto consulente di Sempio

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