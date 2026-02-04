Tra musica e fiaba il teatro che incanta | Branchetti e Lo Verso al Sannazaro di Napoli

Tra musica e fiaba, il teatro di Napoli si anima con lo spettacolo di Branchetti e Lo Verso al Sannazaro. A pochi giorni dalla prima di Pierino e il lupo, i due artisti si raccontano tra emozioni e nuovi progetti, pronti a trasportare il pubblico in un mondo magico fatto di musica e narrazione.

Il teatro come magia e luogo della sottrazione. Il regista Francesco Branchetti e l’attore Enrico Lo Verso, a pochi giorni dal debutto di Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev al Teatro Sannazaro di Napoli, si raccontano tra aspettative e nuovi progetti. di Emilia Filocamo    Il teatro è  davvero magia. La capacità e l’opportunità di giocare con sé stessi, con i ruoli che  si scelgono o che vengono affidati, la possibilità di guarire e vincere fragilità e paure penetrandole, analizzandole, “ indossandole”, di trasformarle in azione e recitazione, il talento di tramutare l’ansia in gradimento ed applauso, sono solo alcuni degli ingredienti di questa magia.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

