Nelle zone tra il Quartiere Ferrovia e il centro di Foggia si registrano aumenti di auto vandalizzate e furti di oggetti all’interno dei veicoli. Le auto vengono trovate con i vetri rotti e i ladri portano via quanto possono. La situazione sta suscitando preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Vetri spaccati e furti nelle auto tra Quartiere Ferrovia e in centro a Foggia, cresce l’allarme: "Va fermato prima che la rabbia degeneri in giustizia fai da te" A Foggia cresce la preoccupazione per una serie di episodi che, secondo numerose segnalazioni arrivate negli ultimi giorni, starebbero interessando il Quartiere Ferrovia e altre zone centrali della città. Il racconto che si ripete, da parte di più residenti, è sempre molto simile: una persona descritta da alcuni come un tossico in evidente stato di alterazione si aggirerebbe tra le auto in sosta, rompendo i vetri per portare via qualsiasi oggetto lasciato all’interno, anche di scarso valore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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