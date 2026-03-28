Dl Fisco | slitta la tassa sui pacchi via le nuove imposte sui dividenti e spunta un credito fiscale sugli investimenti

Il governo ha deciso di rinviare l'introduzione della tassa di 2 euro sui pacchi di piccole dimensioni e ha eliminato alcune imposte sui dividendi previste nella legge di Bilancio. Inoltre, è stato inserito un nuovo credito fiscale destinato agli investimenti. Queste modifiche sono state comunicate durante le revisioni legislative relative alla normativa fiscale approvata di recente.

Il governo rivede la legge di Bilancio in ambito fiscale. E così la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue slitta al primo luglio, l’iperammortamento viene esteso agli acquisti di beni prodotti fuori dagli Stai Ue o aderenti allo spazio economico Ue e i dividendi verranno tassati secondo le regole del 2025 così come accadrà per i guadagno realizzati dalle imprese con le cessioni di partecipazioni. Arriva poi un contributo, sotto forma di credito d’imposta equivalente al 35% dell’importo richiesto, per le aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. “Si tratta di un provvedimento che va nella direzione di sostenere il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl Fisco: slitta la tassa sui pacchi, via le nuove imposte sui dividenti e spunta un credito fiscale sugli investimenti Articoli correlati Governo, via libera al decreto fiscale: rinviata la tassa da 2 euro sui pacchi extra Ue, credito d'imposta per chi investe. Ecco tutte le novitàNel primo Consiglio dei ministri dopo lo scossone del referendum e dopo le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi,... Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivoIl governo Meloni punta sul decreto fiscale per ricompattarsi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Contenuti e approfondimenti su Dl Fisco slitta la tassa sui pacchi via... Discussioni sull' argomento DL Fiscale: dall'IVA sulle permute alle novità su iperammortamento e PEX; Via libera al dl fiscale. La tassa pacchi extra Ue slitta al 1/7, si all'iperammortamento per le imprese; Fisco, il governo pronto a cancellare la stretta su dividendi e plusvalenze; Una manovra fiscale per decreto legge. Dl fisco diventa legge, Senato vota fiducia con 166 sìIl Senato ha votato la fiducia al dl fisco, dandone il via libera definitivo, con 166 sì e 122 no. Fonte: Senato Web Tv ... affaritaliani.it Il decreto Fisco approvato oggi dal governo Meloni in Consiglio dei ministri interviene su diverse novità che erano state introdotte solo pochi mesi fa dalla legge di bilancio. - facebook.com facebook STP e ritenute: il chiarimento del Fisco È possibile mantenere lo stesso regime fiscale dopo la trasformazione La risposta n. 86/2026 chiarisce il trattamento delle ritenute nel passaggio da studio associato a STP. Il principio interpretativo lavoripubblici.i x.com