A Bergamo, il corpo di Pamela Genini è stato trovato decapitato. La madre ha fatto un appello affinché si individui chi ha compiuto questa violenza. La famiglia della vittima sta vivendo un momento di grande sofferenza dopo la tragica perdita della ragazza, uccisa con un coltello dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerla. La polizia sta indagando sul caso.

Strozza (Bergamo), 28 marzo 2026 – Dopo aver perso una figlia nel modo più atroce, uccisa a coltellate dall’uomo che avrebbe dovuto amarla, la famiglia di Pamela Genini si trova a vivere di nuovo nel dolore e nell’angoscia. “Nemmeno la morte le ha concesso pace: qualcuno ha violato anche il suo ultimo rifugio”. Sono le parole dell'avvocato Nicodemo Gentile, facendosi portavoce della signora Una, la mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa da Gianluca Soncin, che ha definito "uno scempio disumano" la profanazione della tomba e del cadavere della figlia scoperta nei giorni scorsi al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Qualcuno, infatti, ha aperto la bara della giovane e ha decapitato il corpo, portando via la testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corpo di Pamela Genini decapitato, l’appello della mamma: “Trovate chi ha fatto questo scempio disumano”

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Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl corpo della 29enne vittima di femminicidio è stato profanato nel cimitero di Strozza. Indagini in corso per risalire ai responsabili. ilfattoquotidiano.it

Il corpo di Pamela Genini decapitato, la madre: Uno scempio disumanoNemmeno la morte le ha concesso pace: qualcuno ha violato anche il suo ultimo rifugio. L'avvocato Nicodemo Gentile, ha riportato le parole della mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa ... milano.repubblica.it

Macabra scoperta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Uccisa dall'uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca So - facebook.com facebook

Pamela Genini: aperto fascicolo d'inchiesta per vilipendio di cadavere e furto della testa di Gabriele Manzo x.com