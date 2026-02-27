De Niro in lacrime contro Trump la risposta del presidente su Truth | Un’altra mente malata e disturbata

Il confronto tra Donald Trump e Robert De Niro si è intensificato, con l’attore che ha mostrato emozioni forti durante un intervento pubblico, mentre il presidente ha risposto tramite la piattaforma Truth, definendo De Niro una “mente malata e disturbata”. La discussione ha attirato attenzione e ha portato a un ulteriore scambio di battute tra le due figure.

Lo scontro tra Donald Trump e Robert De Niro ha raggiunto un nuovo livello di tensione, trasformandosi in un botta e risposta che ha dello surreale. Da una parte, uno dei più grandi attori della storia del cinema americano, dall'altra il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Al centro, parole durissime, accuse reciproche e un escalation che difficilmente si potrebbe immaginare in un contesto istituzionale normale. Robert De Niro non è mai stato tenero con Donald Trump. Già durante il primo mandato presidenziale, l'attore si era schierato apertamente contro le politiche e la figura del tycoon newyorkese. Ma è nell'intervista del 23 febbraio al podcast The Best People with Nicolle Wallace che De Niro ha alzato ulteriormente il tiro, pronunciando parole che hanno innescato una reazione furiosa da parte del presidente.