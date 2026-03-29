È deceduto a 73 anni David Riondino, attore e cantautore noto per aver scritto la hit estiva degli anni Ottanta

Si è spento a 73 anni David Riondino uno degli autori della hit estiva degli anni '80 Maracaibo. Un attore e musicista completo che ha segnato la storia italiana Questa mattina si è spento a 73 anni l’attore e cantautoreDavid Riondino. Da qualche anno lottava con una grave malattia. Negli ultimi anni aveva dato vita ad un’importante iniziativa, la Scuola dei Giullari, un centro di formazione diffuso dedicato alla composizione di canzoni, ma adesso è rimasta incompiuta, non è chiaro se qualcun altro prenderà in mano le redini del progetto. A dare la notizia della sua scomparsa la sua famiglia che ha anche già comunicato la data dei funerali che si terrannomartedì 31 marzo alle 11 presso la Chiesa degli artisti situata a Romaa Piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David Riondino, è morto l’attore e cantautore 73enne

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