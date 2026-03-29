Nella notte tra le prime ore del mattino, alle 3.40, si è verificato un tentativo di furto ai danni di un bancomat. Secondo quanto riferito, alcuni individui hanno tentato di far esplodere la macchina per appropriarsi del denaro contenuto. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sui responsabili o sulle eventuali conseguenze dell’accaduto.

di Laura Valdesi SIENA L’allarme è scattato alle 3.40. Notte fonda, l’ora in cui di solito agiscono le bande di ladri. Puntavano ai soldi del bancomat dell’ufficio Postale di Monteroni, lungo la circonvallazione esterna, a due passi dal centro commerciale del paese. Di fronte i campi per fuggire ma sembra che i malviventi siano scappati in macchina. Troppo rischioso farlo a piedi. Anche perché il livello dei controlli notturni da parte delle forze dell’ordine è stato innnalzato. Dunque è caccia alla banda che la notte scorsa ha preso di mira la palazzina dell’ufficio postale dove è stato necessario persino l’intervento degli artificieri di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danno l’assalto al bancomat. Volevano farlo esplodere

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