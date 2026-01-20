Assalto nella notte a Sant’Agata de’ Goti | Bancomat fatto esplodere e portato via

Nella notte a Sant’Agata de’ Goti, un tentativo di furto ha interessato il Bancomat della Banca di Credito Popolare in piazza Trieste. Gli sconosciuti hanno fatto esplodere il dispositivo, presumibilmente utilizzando la tecnica nota come “marmotta”, e hanno portato via il denaro. L’episodio è sotto indagine, mentre le forze dell’ordine stanno verificando eventuali testimoni e elementi utili alle indagini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo nella notte a Sant'Agata de' Goti, dove ignoti hanno preso di mira il Bancomat della Banca di Credito Popolare in piazza Trieste utilizzando la famigerata tecnica della "marmotta". L'ordigno è esploso poco dopo le 3 del mattino. Alla prima deflagrazione ne è seguita un'altra, ancora più violenta, che ha sventrato lo sportello automatico. Subito dopo l'esplosione, i malviventi hanno caricato il Bancomat su un mezzo pesante e si sono dileguati. Fortunatamente, nonostante lo sportello si trovi nel cuore della cittadina saticulana, non si registrano danni a persone.

