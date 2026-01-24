Bucciantini su Spalletti | Juve migliorata grazie al suo arrivo Il mercato? Ai bianconeri servono questi giocatori

Bucciantini ha commentato l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come il suo arrivo abbia contribuito a un miglioramento della squadra. Inoltre, ha analizzato le esigenze di mercato dei bianconeri, evidenziando i profili di cui la rosa avrebbe bisogno per rafforzarsi ulteriormente. La sua riflessione offre un’analisi obiettiva sulla situazione attuale della Juventus e sulle possibili strategie future.

Bucciantini ha parlato in esclusiva di Luciano Spalletti, che a suo dire ha migliorato la Juve dal suo arrivo. Poi un’opinione sul calciomercato dei bianconeri. Marco Bucciantini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milannews24. Tra i temi trattati c’è stata anche la Juve di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU SPALLETTI – « La Juve si vede palesemente che stia migliorando grazie all’arrivo del tecnico di Certaldo, il cui lavoro ha sempre migliorato i giocatori. Tuttavia è una squadra che ha dei limiti, parte da una base di 70 punti » SUL MERCATO – « Non è stata migliorata dal mercato, ha speso male i soldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

