Dalle baracche agli alloggi green Fondo Basile inizia a cambiare volto

Il cantiere per la realizzazione di 60 alloggi green a Fondo BasileDe Pasquale, a Messina, ha raggiunto la fase centrale di produzione. Durante un sopralluogo di Invitalia, l'ente responsabile del progetto, è stato rilevato che nelle prossime settimane sarà completata la definizione delle sagome degli edifici. Il progetto mira a sostituire le vecchie baracche con nuove strutture sostenibili.

Il cantiere per la costruzione di 60 alloggi green a Fondo BasileDe Pasquale, a Messina, è entrato nella fase produttiva centrale che porterà in poche settimane alla definizione della sagoma degli edifici, così come emerso dal sopralluogo periodico di Invitalia, che è il soggetto attuatore della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dalle baracche agli alloggi green, Fondo Basile inizia a cambiare volto Articoli correlati Fondo Basile, continua la costruzione dei 60 alloggi green: già in cantiere i pannelli antisismiciProcedono a buon ritmo i lavori di costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile. Messina: 60 case in X-LAM a Fondo Basile, montaggio in marzoLa Struttura Commissariale per il Risanamento di Messina ha registrato l’arrivo dei pannelli in legno massiccio a strati incrociati, noti come X-LAM,... Aggiornamenti e notizie su Fondo Basile Discussioni sull' argomento VIDEO | Via le baracche, riecco la strada: abbattuto l'ultimo diaframma di via Quinto Ennio; Demolita anche l’ultima baracca, via Quinto Ennio è stata liberata. Messina, al via la fase decisiva del cantiere per 60 alloggi green a Fondo Basile-De PasqualeIl cantiere per la costruzione di 60 alloggi green a Messina, è entrato nella fase di costruzione che in poche settimane prenderà forma. newsicilia.it Fondo Basile, nuove case ecologiche dove c’erano baracche. Ecco come verranno costruite VIDEOA Giostra sorgerà un palazzo di 4 piani a forma di J. Tutto in legno con la tecnologia X-lam da Tempostretto.it ... msn.com Messina, a Fondo Basile-De Pasquale la svolta “green” del Risanamento https://gazzettadelsud.it/p=2189934 - facebook.com facebook