Fondo Basile continua la costruzione dei 60 alloggi green | già in cantiere i pannelli antisismici

Procedono a buon ritmo i lavori di costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile. Nei giorni scorsi sono arrivati i pannelli X-LAM, le strutture in legno massiccio a strati incrociati che costituiranno l'ossatura degli edifici. Entro il 20 marzo inizierà la fase di posa e montaggio dei pannelli che porterà in poche settimane alla definizione della sagoma del complesso edilizio. Sono state ultimate le fondazioni in cemento armato di uno dei tre corpi dei quali è composto l'edificio e si stanno completando quelle negli altri due. Con l'assemblaggio dei pannelli inizierà la fase più visibile del cantiere, quella in cui le strutture inizieranno a elevarsi e a definire progressivamente i volumi architettonici.

