Messina | 60 case in X-LAM a Fondo Basile montaggio in marzo

A Messina, la Struttura Commissariale per il Risanamento ha segnalato l’arrivo dei pannelli in legno massiccio a strati incrociati, chiamati X-LAM, presso il sito di Fondo Basile. Sono previste circa 60 case in questa tecnologia, con il montaggio che è programmato per il mese di marzo. Il cantiere è attualmente in fase di preparazione per l’installazione.

La Struttura Commissariale per il Risanamento di Messina ha registrato l’arrivo dei pannelli in legno massiccio a strati incrociati, noti come X-LAM, presso il cantiere di Fondo Basile. Questo materiale costituirà l’ossatura degli edifici destinati a ospitare 60 nuclei familiari provenienti dalle zone da riqualificare. Entro il 20 marzo inizierà la fase critica di montaggio che definirà i volumi architettonici del complesso residenziale, un progetto guidato dal sub commissario Santi Trovato e realizzato in collaborazione con Invitalia. L’intervento prevede la costruzione di tre corpi edilizi indipendenti, ciascuno alto quattro piani fuori terra, dotati di logge, spazi verdi interni e posti auto coperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: 60 case in X-LAM a Fondo Basile, montaggio in marzo Articoli correlati Fondo Basile, continua la costruzione dei 60 alloggi green: già in cantiere i pannelli antisismiciProcedono a buon ritmo i lavori di costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile. Messina, il consigliere Caruso sulle dimissioni di BasileIl terremoto politico che scuote Messina ha visto oggi le dimissioni a sorpresa del sindaco Federico Basile, un atto che, secondo il consigliere... Altri aggiornamenti su Fondo Basile Temi più discussi: Risanamento a Messina, procedono a buon ritmo i lavori di costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile CLICCA PER IL VIDEO; Fondo Basile, ecco la struttura delle 60 nuove case per il risanamento; Fondo Basile, continua la costruzione dei 60 alloggi green: già in cantiere i pannelli antisismici; Fondo Basile, gettate le basi per 60 alloggi green. Messina, avanti il nuovo complesso ecosostenibile a Fondo Basile: presto in piedi le prime struttureProseguono le attività del cantiere con fondazioni quasi completate e verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi ... msn.com Fondo Basile, ecco la struttura delle 60 case popolariDefinito il profilo in legno massiccio per i 60 alloggi ecologici destinati al risanamento da Tempostretto.it ... msn.com Messina, avanti il nuovo complesso ecosostenibile a Fondo Basile: presto in piedi le prime strutture https://gazzettadelsud.it/p=2183482 - facebook.com facebook