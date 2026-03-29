Dalle acconciature strette alla decolorazione la tricologa Cividin spiega cosa danneggia davvero i capelli
Una tricologa ha illustrato i principali fattori che possono danneggiare i capelli, come l’uso di elastici stretti, piastre, l’esposizione al sole e le decolorazioni frequenti. In un’intervista a Fanpage, sono stati descritti i rischi legati a queste pratiche, che possono portare a un indebolimento della fibra capillare e a danni significativi.
Elastici, piastre, sole e decolorazioni posso indebolire il capello fino a creare dei danni davvero importanti: una tricologa spiega a Fanpage.it come prevenirli e cosa evitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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