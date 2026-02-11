La top model romagnola che rifiutò Epstein e una cena con Woody Allen | Così mi sono salvata dall' orrore
La top model romagnola rivela di aver rifiutato Epstein e anche una cena con Woody Allen. “Così mi sono salvata dall’orrore”, dice. Tra le carte depositate a New York emergono dettagli sulla sua fuga da ambienti pericolosi, in un racconto che collega il nostro territorio a uno degli scandali più discussi degli ultimi anni.
Tra le migliaia di pagine depositate presso il tribunale di New York, l’eco dello scandalo che ha travolto Jeffrey Epstein - il finanziere americano arrestato per traffico di minori e abusi sessuali, morto nel carcere di Manhattan nel 2019 - arriva a toccare direttamente il nostro territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Chiara Baschetti: "Così mi sono salvata dall'orrore", chi è la top model italiana sfuggita alla rete di Epstein
Chiara Baschetti racconta di essere riuscita a salvarsi dall’orrore di Epstein, sfuggendo alla rete del finanziere americano coinvolto in un giro di traffico di minori e abusi sessuali.
Il principe Andrea a cena con Epstein uscito dal carcere. C'era pure Woody Allen
Il principe Andrea è stato avvistato a cena con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per pedofilia, dopo il suo rilascio dal carcere.
La top model romagnola che rifiutò Epstein (e una cena con Woody Allen): Così mi sono salvata dall'orroreDagli Epstein files emerge il pressing asfissiante del finanziere per agganciare la modella romagnola, tra inviti a Parigi e mail provocatorie. Lei rompe il silenzio: Quello che stiamo vedendo è qual ... riminitoday.it
