Dalla partenza disastrosa alla vittoria | super Kimi Antonelli a Suzuka è leader del mondiale di F1

Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria a Suzuka, passando da una partenza difficile a un risultato positivo. Il pilota ha mostrato un ritmo stabile e deciso durante tutta la gara, riuscendo a ottenere il primo posto e a salire in testa alla classifica mondiale di Formula 1. La vettura con cui corre è risultata tra le più performanti del campionato.

La fortuna premia gli audaci? Vero, Ha la macchina più forte del gruppo? Sicuramente. Ma Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato, con il piede pesante sull'acceleratore, che Suzuka era sua. Chiedetelo a George Russell, che non ha messo il piede sul podio. Il talento bolognese di casa Mercedes si conferma anche in Giappone, conquistando la seconda vittoria consecutiva in Formula Uno dopo quella di Shanghai e riportando l'Italia in testa al mondiale ventuno anni dopo Giancarlo Fisichella. Aka si toglie anche lo sfizio di stabilire un record particolare: è il primo pilota under 20 a guidare la classifica del campionato nella classe regina dell’automobilismo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Dalla partenza disastrosa alla vittoria: super Kimi Antonelli a Suzuka, è leader del mondiale di F1 Articoli correlati Leggi anche: F1, Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale F1, tanti errori per Kimi Antonelli nel primo fine settimana: dall’incidente in FP3 alla partenza da dimenticareKimi Antonelli ha terminato in seconda posizione il Gran Premio d’Australia 2026, eguagliando il miglior risultato della carriera in Formula Uno e... Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Dalla partenza disastrosa alla vittoria: super Kimi Antonelli a Suzuka, è leader del mondiale di F1; F1: Antonelli ancora in pole, davanti a Russell in Giappone. Leclerc quarto LA GRIGLIA DI PARTENZA; Diretta gran premio GP Giappone Formula 1 2026; ??Kimi Antonelli, pole in Giappone: Farfalle nello stomaco, meglio che in Cina. Mercedes vola a Suzuka, disastro Verstappen: è solo 11°. La reazione di Kimi Antonelli alla pole in Giappone spiega cos’ha di speciale: Peccato per l’erroreKimi Antonelli conquista la pole al GP del Giappone della F1 2026 a Suzuka e colpisce per la reazione a caldo: niente trionfalismi, solo lucidità e autocritica ... fanpage.it F1, i promossi e bocciati del GP di Cina 2026: Kimi Antonelli fa la storia, Hamilton risorge, McLaren e Aston Martin disastrosePROMOSSI ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes): a soli 19 anni sale sul gradino più alto del podio di una gara di F1. Un italiano. Un talento cristallino che ... oasport.it Kimi Antonelli inarrestabile Il pilota italiano trionfa anche a Suzuka dopo la Cina. Batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. - facebook.com facebook Kimi Antonelli ha schiaffeggiato Russell per tutto il weekend. Fare quarto con questa Mercedes è davvero da guance rosse per l’imbarazzo x.com