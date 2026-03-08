F1 tanti errori per Kimi Antonelli nel primo fine settimana | dall’incidente in FP3 alla partenza da dimenticare

Kimi Antonelli ha concluso il Gran Premio d’Australia 2026 in seconda posizione, ottenendo il miglior risultato della sua carriera in Formula Uno. Durante il fine settimana ha commesso diversi errori, tra cui un incidente in FP3 e una partenza da dimenticare. Con questa prestazione, ha portato a casa 18 punti nella classifica generale del campionato.

Kimi Antonelli ha terminato in seconda posizione il Gran Premio d’Australia 2026, eguagliando il miglior risultato della carriera in Formula Uno e cominciando la nuova stagione con un bottino di 18 punti per la classifica generale del campionato. Un avvio sicuramente positivo da questo punto di vista, ma il giovane pilota bolognese è consapevole di non aver disputato un weekend impeccabile e che servirà ben altro per contendere a George Russell il ruolo di leader all’interno del team Mercedes. Kimi, nonostante un paio di sbavature nei vari time-attack, ha comunque limitato i danni premiando il grande sforzo dei meccanici e completando la prima fila tutta Mercedes con un distacco leggermente inferiore ai 3 decimi dalla pole di Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

