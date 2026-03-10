Da settimane si susseguono voci sulla salute di Mojtaba Khamenei, che alcuni ipotizzano sia stato gravemente ferito. La sua assenza pubblica alimenta il mistero sulla situazione, mentre in Iran si discute del suo ruolo come possibile successore e delle implicazioni di questa incertezza. La sua figura rimane centrale nel panorama politico, ma i dettagli sulla sua condizione restano riservati.

Un’eredità in un Iran sotto assedio. L'ascesa di Mojtaba Khamenei al soglio di Guida Suprema della Repubblica Islamica non è iniziata con un bagno di folla, ma nel silenzio di un bunker e tra le macerie di un apparato di potere decapitato. A pesare sul cinquantasettenne figlio dell’ayatollah Ali Khamenei non è solo il il fragilissimo equlibrio interno o l’ostilità americana, ma un’incognita fisica che potrebbe minare il suo mandato prima ancora che abbia inizio: l’ipotesi che sia rimasto gravemente ferito nel raid che ha ucciso suo padre. Il mistero sulle condizioni di salute Le indiscrezioni si rincorrono nei corridoi del Pentagono.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mojtaba Khamenei, che fine ha fatto? Ipotesi che sia «gravemente ferito». Giallo sulla salute della nuova Guida Suprema

Articoli correlati

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l’Iran e per la fine della guerraLa nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell'Iran è una prova di forza della Repubblica islamica: contro Usa e Israele e contro le proteste...

Mojtaba Khamenei, il figlio della Guida Suprema Ali Khamenei, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinioSecondo fonti israeliane, Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema Ali Khamenei e considerato uno dei possibili successori, sarebbe...

Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei guida l’Iran: la vittoria delle Guardie della Rivoluzione e il malcontento del clero; Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Iran, la scelta dinastica: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema; Case di lusso, vita dorata a Londra: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema.

Mojtaba Khamenei, che fine ha fatto? Ipotesi che sia «gravemente ferito». Giallo sulla salute della nuova Guida SupremaUn’eredità in un Iran sotto assedio. L'ascesa di Mojtaba Khamenei al soglio di Guida Suprema della Repubblica Islamica non è iniziata con un bagno di folla, ma nel silenzio di un bunker e tra le ... ilmessaggero.it

Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran. Perchè fa discutereEra stato il presidente Masoud Pezeshkian ad annunciarlo, subito la morte della Guida Suprema Ali Khamenei: il suo successore sarebbe arrivato presto. L'uomo candidato era il figlio Mojtaba Hosseini e ... tg.la7.it

Morto un Khamenei se ne fa un altro. Mojtaba Khamenei, secondo figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato indicato come nuovo leader supremo dell’Iran. La sua nomina rappresenta un segnale della continuità delle correnti più conservatrici all’interno del si - facebook.com facebook

Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei Il nuovo leader dell’Iran scomparso dopo l’attacco a Teheran x.com