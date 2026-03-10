Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei? Ipotesi che sia gravemente ferito È giallo sulla salute della Guida Suprema

Mojtaba Khamenei, figlio della Guida Suprema iraniana, è al centro di un'attenzione crescente dopo voci di un possibile grave infortunio. La sua presenza pubblica si è ridotta, alimentando il mistero sulla sua condizione di salute. La sua ascesa al ruolo di guida non ha avuto grandi manifestazioni pubbliche, e il silenzio che lo circonda ha alimentato le speculazioni.

Un’eredità in un Iran sotto assedio. L'ascesa di Mojtaba Khamenei al soglio di Guida Suprema della Repubblica Islamica non è iniziata con un bagno di folla, ma nel silenzio di un bunker e tra le macerie di un apparato di potere decapitato. A pesare sul cinquantasettenne figlio dell’ayatollah Ali Khamenei non è solo il il fragilissimo equlibrio interno o l’ostilità americana, ma un’incognita fisica che potrebbe minare il suo mandato prima ancora che abbia inizio: l’ipotesi che sia rimasto gravemente ferito nel raid che ha ucciso suo padre. Il mistero sulle condizioni di salute Le indiscrezioni si rincorrono nei corridoi del Pentagono.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

