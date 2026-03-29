Lo scorso novembre, una giovane di 20 anni della provincia di Frosinone ha subito un grave incidente stradale che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. Dopo il fatto, è stata assistita dai medici dell’ospedale ‘Spaziani’, che hanno curato le ferite e seguito il suo percorso di recupero. La storia si conclude con un ringraziamento ai professionisti che l’hanno aiutata a riprendersi.

Per settimane ha lottato tra la vita e la morte. In più occasioni le equipe sanitarie sono intervenute con tempestività e competenza per stabilizzarla e garantirle le migliori possibilità di recupero FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Colleferro, restarono coinvolte in un incidente in A1. Alessandra e Mariagiovanna ringraziano la Polizia ed i medici Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributori Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Dal drammatico incidente alla rinascita, la storia di Elisa e il grazie ai medici dell’ospedale ‘Spaziani’

Articoli correlati

Leggi anche: La ciclista Claudia Cretti ricorda l’incidente nel Sannio: “Viva grazie ai medici del Rummo”

Antonio Luca Iorio e la Storia del Whisky dal Proibizionismo alla RinascitaNel 1920 negli Stati Uniti entrò in vigore il XVIII Emendamento della Costituzione, che vietava la produzione, la vendita e il trasporto di bevande...

Approfondimenti e contenuti su Dal drammatico incidente alla rinascita...

Temi più discussi: Elisa Dranca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in moto; Mithum ed Elisa morti in moto dopo il rosso bruciato a tutta velocità: il presagio della tragedia in quei video su TikTok; Chi erano Elisa Dranca e Mithum Kuranage, morti nell'incidente in moto a Milano: lo schianto contro un taxi.

Elisa Dranca e Mithum Kuranage, giovani vite spezzate sulla strada: chi erano le vittime del terribile incidente in motoLa 20enne abitava a Locate Triulzi con la famiglia, nelle stessa casa dove era nata e cresciuta, e lavorava Scalo Milano. Il 23enne, origini dello Sri Lanka ma nato in Toscana, si era trasferito da te ... msn.com

Incidente tra moto e taxi: muoiono due ragazzi di 20 anni in viale CorsicaPer i giovani, un ragazzo di 23 anni e una ragazza 20enne, Mithum S. Kuranage ed Elisa Dranca, non c'è stato nulla da fare. Ferito anche il guidatore dell'auto. Dalle prime informazioni, il centauro s ... milanotoday.it

Le nuove voci femminili di Milano, alla Feltrinelli Elisa del Mese e quelle cucine troppo pulite x.com

Elisa c'è un messaggio per te da parte di Nayt "Traccia dopo traccia" con Nayt, alla scoperta del suo album "Io individuo"! #tracciadopotraccia - facebook.com facebook