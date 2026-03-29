Dal drammatico incidente alla rinascita la storia di Elisa e il grazie ai medici dell’ospedale ‘Spaziani’
Lo scorso novembre, una giovane di 20 anni della provincia di Frosinone ha subito un grave incidente stradale che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. Dopo il fatto, è stata assistita dai medici dell’ospedale ‘Spaziani’, che hanno curato le ferite e seguito il suo percorso di recupero. La storia si conclude con un ringraziamento ai professionisti che l’hanno aiutata a riprendersi.
Per settimane ha lottato tra la vita e la morte. In più occasioni le equipe sanitarie sono intervenute con tempestività e competenza per stabilizzarla e garantirle le migliori possibilità di recupero FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Colleferro, restarono coinvolte in un incidente in A1. Alessandra e Mariagiovanna ringraziano la Polizia ed i medici Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributori Ora legale 2026: da questa notte cambia l’ora. Ecco perché si spostano le lancette . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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