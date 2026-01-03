La ciclista Claudia Cretti ricorda l’incidente nel Sannio | Viva grazie ai medici del Rummo

Claudia Cretti, ciclista bergamasca, ha recentemente ricordato il suo incidente nel Sannio, sottolineando il ruolo fondamentale dei medici del Rummo nel suo recupero. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha condiviso riflessioni sulla propria esperienza, evidenziando l’importanza dell’assistenza sanitaria e della determinazione personale. Il ricordo di quell’evento rappresenta un capitolo importante della sua vita, segnato dalla gratitudine e dalla volontà di andare avanti.

Claudia Cretti e il Sannio. Un binomio che la ciclista bergamasca non potrà cancellare mai ed a distanza di anni lo ha ricordato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. È il 6 luglio 2017 e la tappa del Giro d'Italia femminile transita per la ripida discesa della Zingara Morta nei pressi di Fragneto Monforte. Il tempo, nonostante sia luglio é inclemente con l'acqua che cade giù a secchiate. È un attimo. A 90 all'ora la bici sbanda e la povera Claudia cade rovinosamente al suolo e sbatte la testa. La situazione appare subito grave. C'è poco tempo ed un margine ridotto per tentare di salvarle la vita.

