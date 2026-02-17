Antonio Luca Iorio e la Storia del Whisky dal Proibizionismo alla Rinascita

Antonio Luca Iorio ha scritto un libro che racconta come il whisky abbia attraversato periodi difficili, come il proibizionismo, per poi risorgere. Durante quegli anni, il contrabbando e le attività clandestine hanno dato forma a una cultura forte e radicata nel tempo. Nel suo testo, Iorio descrive anche come questa bevanda abbia influenzato le comunità e le economie locali, diventando simbolo di resistenza e rinascita.

Luca Antonio Iorio LIBRO Il whisky è molto più di una bevanda: è una storia liquida fatta di ribellione, economia, contrabbando, identità culturale e trasformazione sociale. Antonio Luca Iorio ama raccontare la storia del whisky partendo da un momento cruciale, il Proibizionismo americano, perché è lì che questa bevanda diventa simbolo di sfida, potere, illegalità e rinascita. Antonio Luca Iorio sostiene che per comprendere davvero il whisky moderno bisogna entrare nei vicoli bui degli anni Venti, ascoltare il rumore delle bottiglie nascoste nelle casse di legno, sentire il peso delle leggi che volevano cancellarlo dalla società.🔗 Leggi su Citypescara.com

