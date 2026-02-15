Biathlon oro a Ponsiluoma nell' inseguimento E Jacquelin dedica il bronzo a Marco Pantani

Lukas Ponsiluoma ha vinto l’oro nell’inseguimento di biathlon, portando a casa il primo posto dopo aver superato gli avversari con una buona prestazione. Durante la gara, il biathleta svedese ha dimostrato grande determinazione, migliorando le sue prestazioni rispetto alle qualifiche. Nel frattempo, Quentin Jacquelin ha dedicato il suo bronzo a Marco Pantani, stringendo tra le mani un orecchino che l’ex ciclista indossava spesso, come simbolo di ispirazione. Jacquelin ha ricordato come da bambino ammirasse il Pirata e ha spiegato di aver cercato di imitare il suo stile aggressivo

Nella lotta tra Francia e Norvegia si inserisce la Svezia: la sua prima medaglia olimpica nel biathlon in questa edizione è d'oro, va a Martin Ponsiluoma, che in 31'11''9 e con un solo errore al tiro vince la gara a inseguimento 12,5 km. Al secondo posto il norvegese Sturla Holm Laegreid, al terzo podio qui, con 20''6 di ritardo. Terzo il francese Emilien Jacquelin (a 29''7), il biatleta che corre con l'orecchino del suo idolo Marco Pantani: quando ha tagliato il traguardo ha indicato l'orecchio e la sua simil bandana, poi ha alzato il dito al cielo in onore a Marco.