LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA | Jacquelin al comando dopo il primo poligono
Durante la gara di biathlon in corso a Oslo, il francese Jacquelin si trova in testa dopo il primo poligono, mentre Lukas Hofer ha sbagliato quattro volte su cinque e si trova al sesto posto, a 40 secondi dal leader. La competizione, valida per la Sprint maschile, prosegue con i concorrenti che cercano di migliorare le proprie posizioni. La diretta continua con aggiornamenti sui vari atleti in corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 4 su 5 per Lukas Hofer, sesto a 40 secondi da Jacquelin. Gara in salita per il veterano italiano. 16:32 Rispetto a ieri il vento è un fattore. Bisogna essere fortunati nel beccare la finestra giusta. 16:31 Hofer entra al poligono con il terzo tempo. 16:30 Errore anche del norvegese Dale, peraltro già molto attardato nella parte sciata. 16:29 Sbaglia Laegreid! 4 su 5 per il norvegese, che ha 29 secondi di ritardo da Jacquelin. 16:28 Mostruoso Jacquelin! Il francese apre dopo 14.9 secondi ma infila 5 colpi con intervalli di esecuzione minori ai 2 secondi l’uno dall’altro. Il transalpino vola in testa con 15 secondi su Wright. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Lukas Hofer e gli azzurri per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen.
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Come accaduto anche ieri in occasione della sprint femminile l’organizzazione ha stravolto la...
IBU Biathlon Sprint Männer - Oberhof 2026 - ORF HD
Aggiornamenti e notizie su LIVE Biathlon Sprint maschile Oslo 2026...
Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: Laegreid beffa Jacquelin, Perrot abdica in Coppa di specialità. Pircher sorprende!; Otepaa | Sprint maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer; Il programma delle gare settimanali: otto discipline in pista, si chiude la stagione di fondo, biathlon e snow alpino.
LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Jacquelin al comando dopo il primo poligonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Sull'iconica ... oasport.it
A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà ... oasport.it
Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di venerdì 20 marzo - facebook.com facebook
Un gigante al traguardo… è Vittozziiiiii! Lisa coglie un bellissimo secondo posto nella sprint femminile dietro Hanna Öberg a Oslo-Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon! Ora è a un solo punto dal terzo posto virtuale nell x.com