Da Zaia a Nordio | il rimpasto chirurgico ideato dalla premier per evitare l' incarico bis

Il bivio è davanti a Giorgia Meloni. Che prima di decidere ha iniziato a sondare gli alleati per concordare il passo. I rapporti tra leader sono definiti «buoni» ma ciò non è sufficiente a risolvere i problemi. La premier non è disposta a concedere il «bis» e sa che il sentiero verso le elezioni anticipate non sarebbe comunque nelle sue disponibilità. Per attraversare queste colonne d’Ercole si sta allora ragionando sulla legge elettorale, sull’iter dell’ultimo anno di legislatura che incrocerà la legge di Stabilità, ma soprattutto su una soluzione che autorevoli esponenti del centrodestra hanno ribattezzato «rimpasto chirurgico». E non c’è dubbio che il primo snodo riguardi l’assetto dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Oggi desidero rivolgere un sentito augurio a Luca Zaia, figura che nel corso degli anni ha rappresentato con impegno e dedizione il territorio veneto e le sue comunità. Buon compleanno Luca! #LucaZaia #Veneto - facebook.com facebook