Nordio Mia posizione confermata fiducia dimostrata da governo e premier

Il ministro ha confermato la propria posizione, affermando di mantenere la fiducia del governo e del premier. Ha commentato le dimissioni del sottosegretario, definendole spontanee e inattese, e ha sottolineato che ciò non altererà la composizione del suo team. Ha inoltre espresso gratitudine per la sensibilità istituzionale mostrata durante le dimissioni.

L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana ROMA (ITALPRESS) – “Le dimissioni di Delmastro sono state spontanee e in un certo senso inattese, ma io ho subito detto che non sarebbe cambiato nulla nella compagine ministeriale: non posso che riaffermare la mia gratitudine per la sensibilità istituzionale con cui Delmastro ha dato le dimissioni. Per quanto riguarda me, nonostante mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica di questo referendum, la mia posizione è stata confermata”. Lo sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del question time in Aula a... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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