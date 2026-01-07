Attività privata negli ospedali in Sicilia giro di vite sui medici
In Sicilia, le autorità sanitarie intensificano i controlli sulle attività private svolte nei principali ospedali. L’obiettivo è assicurare che il personale medico rispetti i limiti tra attività istituzionale e privata, garantendo trasparenza e correttezza. Questa misura mira a tutelare la qualità delle prestazioni pubbliche e a mantenere un equilibrio tra le responsabilità professionali e gli interessi privati dei medici.
«Dobbiamo garantire il corretto rapporto tra l’attività istituzionale degli ospedali e quella privata di chi ci lavora. E so benissimo che questa è un’area particolarmente vulnerabile»: l’assessore Daniela Faraoni anticipa così il provvedimento che sta per essere inviato ai manager degli ospedali siciliani. Sarà un giro di vite per regolamentare in modo diverso la cosiddetta intra moenia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
