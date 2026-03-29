da pd e m5s solo delegazioni i due leader evitano la piazza

Alle recenti assemblee politiche, i rappresentanti del Pd e del Movimento 5 Stelle si sono presentati con delegazioni ridotte, evitando di partecipare alla manifestazione pubblica. Alla convention di PiùEuropa, invece, erano presenti quasi tutti i componenti del cosiddetto campo largo, mentre una formazione non ha partecipato per motivi organizzativi legati alle procedure di sicurezza.

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