Referendum sulla Giustizia da FdI e Lega a Pd e M5S | le posizioni dei partiti cosa voteranno i leader

Mentre si avvicina la data del referendum sulla Giustizia di marzo, i partiti cambiano tono e posizione. Da FdI e Lega arrivano segnali più decisi a favore della riforma, mentre Pd e M5S fanno capire che potrebbero votare diversamente. Tra i leader si inizia a parlare apertamente, con alcuni che lasciano intendere la loro preferenza senza troppi giri di parole. La campagna si fa più intensa e le divisioni emergono chiaramente tra chi sostiene la modifica e chi invece si oppone.

A cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No: alcuni con posizioni nette, altri con sfumature interne. Tutte le intenzioni di voto delle formazioni politiche: da Fratelli d'Italia alla Lega, dal Pd a Forza Italia, dal M5S ad Alleanza Verdi-Sinistra, da Azione a +Europa e Noi Moderati. Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per il Sì Per Fratelli d'Italia, il Sì al referendum è parte dell'agenda istituzionale e politica. Il partito della premier Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno alla riforma, considerata un passo necessario per "rendere più efficiente e trasparente" il sistema giudiziario.

